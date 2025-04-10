Стало известно, какие скины в CS2 продал Федор Смолов за 5 миллионов

Футболист Федор Смолов продал почти все скины из своего CS-инвентаря - в СМИ появилась информация, что предметы оцениваются в пять миллионов рублей, сообщают Vesti.kz.
По предположению телеграм-канала Mash, нападающий футбольного клуба "Краснодара" сделал такой "после того, как у него украли часы за восемь миллионов".
"Чтобы купить себе новые, ему осталось накопить еще три миллиона", - рассуждает источник и приводит список проданных предметов.
Что продал Федор Смолов в CS2 за 5 миллионов
- АК-47 "Дикий лотос" за 1,5 миллиона рублей;
- AWP "Гунгнир" за 1,5 миллиона рублей;
- Нож-бабочка "Волны" (первая фаза) за 800 тысяч.
Есть информация, что в игровом инвентаре футболиста "осталось еще несколько дорогих скинов: нож StatTrak "Керамбит" стоимостью 126 тысяч рублей и нож-бабочка "Кровавая паутина" за 190 тысяч".
"Аккаунт Смолова в Steam скрыт, поэтому мы не можем проверить информацию об инвентаре игрока", - дополняет источник.
Что же касается часов, то они пропали ноябре 2024 года в Казани, когда "Краснодар" играл с "Рубином". В СМИ приводят слова Смолова, который "помнил их в раздевалке, а потом их не стало".
35-летний Смолов провел практически всю карьеру в России и является одним из самых результативных форвардов страны, а в 2014 году выступал за испанскую "Сельту".
В текущем сезоне РПЛ Смолов забил один гол и отдал два результативные передачи, а "Краснодар" лидирует в турнире с 52 очками после 23 игр.
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