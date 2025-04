Невероятный камбэк с 1:2 и денежный куш. Как в CS2 сменился лидер мирового рейтинга

В рейтинге лучших команд мира по Counter-Strike 2 сменился лидер - Team Vitality стала чемпионом турнира в Португалии и вышла на первую строчку, сообщают Vesti.kz.

По версии портала HLTV.org, после триумфа у Team Vitality стало 962 очка, что позволило обойти Team Spirit (909 очков). Есть в топ-10 и другие изменения.

Добавим, что прорыву Team Vitality помогла победа на LAN-турнире BLAST Open Lisbon 2025, где 16 команд разыграли призовой фонд в 400 тысяч долларов.

В полуфинале Team Vitality обыграли Team Spirit (2:1), а в финале победили команду MOUZ (3:2), отыгравшись со счета 1:2 по картам.

Следующий крупный международный турнир сезона — PGL Bucharest 2025. LAN-турнир в Румынии пройдет 6-13 апреля.

After 12 weeks at the top, Spirit lose the No. 1 spot to @TeamVitalityCS 👑



