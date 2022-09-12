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Новости спорта CS:GO
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Команда казахстанца вышла в плей-офф турнира по CS:GO с призовым фондом 800 000 долларов

Команда казахстанца вышла в плей-офф турнира по CS:GO с призовым фондом 800 000 долларов
©HLTV

Команда казахстанца Алексея Qikert Голубева Virtus.Pro вышла в плей-офф турнира ESL Pro League Season 16 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом 800 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

"Медведи" одержали три победы на групповом этапе над MIBR (2:0), BIG (2:0) и FTW (2:0). Еще в двух матчах Outsiders уступили Faze Clan (1:2) и G2 (0:2). Таким образом, команда, набрав девять очков, заняла третье место в группе и вышла в плей-офф соревнования.

Следующими в борьбу вступят Cloud, за который играет казахстанец Абай Hobbit Хасенов. Его команда сыграет против Movistar Riders, Liquid, FURIA, Evil Geniuses и Eternal Fire.

Отметим, что победитель турнира получит путевку на BLAST Premier World Final 2022 и выиграет 175 тысяч долларов. Соревнование завершится 2 октября.

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