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Команда казахстанца выиграла престижный турнир и стала главным претендентом на выигрыш миллиона долларов

Это пятая победа коллектива.

Команда казахстанца выиграла престижный турнир и стала главным претендентом на выигрыш миллиона долларов
Фото: HLTV.org©
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Команда казахстанца Абая Hobbit Хасенова - Gambit Esports выиграла турнир IEM Summer по Counter Strike: Global Offensive за 2021 год, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче соревнований "гамбиты" обыграли OG со счетом 3:0 (16:14, 16:11, 16:7). Сам Хасенов провел игру на высоком уровне, совершив 60 "убийств" и закончив встречу с рейтингом 1,27.

Таким образом, команда выиграла пятый турнир в сезоне и заработала 100 000 долларов. Благодаря этому Gambit стал фаворитом в гонке - аналоге теннисного "Большого шлема" - INTEL GRAND SLAM. Для того чтобы получить 1 000 000 долларов, команде нужно раньше остальных соперников выиграть еще два турнира серии ESL или IEM.

 

Отметим, что в соревновании участвовал и VirtusPro казахстанцев Алексея Qikert Голубева и Тимура buster Тулепова. К сожалению, коллектив смог занять лишь шестое место.

Между тем для "гамбитов" победа на турнире стала пятой после Epic League, IEM Katowice, Blast и PINNACLE CUP. Сейчас они лидируют в рейтинге клубов от HLTV.org.

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Метки:
Киберспорт Gambit Хасенов Абай

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