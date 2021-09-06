Команда казахстанца по CS:GO пробилась в четвертьфинал турнира с призовым фондом 750 000 долларов

Команда казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова Gambit пробилась в четвертьфинал турнира ESL Pro League Season 14 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 750 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Его коллектив занял первое место в своей группе, обыграв Team One (16:14, 16:6), Liquid (12:16, 19:16, 16:12), Entropiq (16:13, 16:10, Furia (16:8, 16:5) и уступив лишь NIP (12:16, 6:16). Теперь Gambit ожидает встреча с победителем противостояния Vitality - Complexity.

При этом сам Хасенов с рейтингом 1.22 вошел в топ-10 лучших игроков групповой стадии.

Стоит отметить, что это первый турнир для Gambit после летней паузы. Хасенов становился лучшим игроком на турнирах EPIC League CIS в 2021 году и DreamHack Open Zowie Winter в 2016-м, а его команда занимает второе место в мировом рейтинге, выиграв семь престижных соревнований с начала года.

Напомним, что Хасенов в составе этой же команды становился победителем турнира серии major в Кракове в 2017-м. В июле прошлого года состоялось его возвращение в родной клуб, где он сразу же стал частью успешной команды.

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