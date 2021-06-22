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Команда казахстанца по CS:GO первой заработала миллион долларов в 2021 году

Команда казахстанца по CS:GO первой заработала миллион долларов в 2021 году
Фото: Gambit E-sports
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Команда казахстанца Абая Hobbit Хасенова - Gambit Esports первой в 2021 году заработала миллион долларов на соревнованиях по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.

"Гамбиты" по очереди выиграли шесть крупных турниров, в числе которых два соревнования серии Blast, IEM Summer, Pinnacle Cup, Epic League, IEM Katowice, а также вышли в финал ESL Pro League и Dreamhack Masters.

В общей сложности команда заработала 1 005 500 долларов, опередив преследователей из Natus Vincere и Virtus.Pro. Помимо этого, коллектив Хасенова стал фаворитом в гонке - аналоге теннисного "Большого шлема" - INTEL GRAND SLAM. Для того, чтобы удвоить сумму своего выигрыша, "гамбитам" нужно раньше остальных соперников выиграть еще два турнира серии ESL или IEM.

Напомним, что Хасенов в составе этой же команды становился победителем турнира серии major в Кракове в 2017 году. В июле прошлого года состоялось его возвращение в родной клуб, где он сразу же стал частью успешной команды. Сейчас Gambit лидирует в мировом рейтинге HLTV.

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Метки:
Gambit Хасенов Абай Киберспорт

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