Казахстанская команда по CS:GO поставила новый рекорд

Казахстанская команда K23 продолжает восхождение в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллективу Санжара neaLaN Исхакова удалось подняться на 16-ю строчку. Сейчас в активе К23 - 73 очка. От соседней по рейтингу команды - OG их отделяет 24 пункта. Таким образом, казахстанская организация поставила свой новый личный рекорд.

Стоит отметить, что К23 за два месяца совершила рывок с 48-й позиции. Это произошло во многом благодаря выросшему до 75 винрейту (процент побед).

В данный момент казахстанская команда пробилась в четвертьфинал Pinnacle winter series с призовым фондом в 68 тысяч долларов. Сегодня, 1 февраля, ей предстоит сыграть с командой Heroic, занимающей пятое место в мировом рейтинге.

Тем временем остальные коллективы из топ-10 остались на своих позициях. Virtus.Pro с Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым на шестом, Entropiq, за которую играет Виктор Lack1 Болдырев на девятом, а Gambit Абая Hobbit Хасенова на втором месте.