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Казахстанская команда одержала пять побед подряд и вышла в финал турнира по CS:GO

Казахстанская команда одержала пять побед подряд и вышла в финал турнира по CS:GO
©HLTV
Новости спорта Киберспорт CS:GO

Казахстанская команда K23 одержала пять побед подряд и вышла в финал турнира Pinnacle Winter Series по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллективу Санжара neaLaN Исхакова удалось обыграть по очереди Sprout и MOUZ NXT с одинаковым счетом 2:0, а также SKADE - 2:1.

В четвертьфинале состоялся матч с датским коллективом Heroic - бронзовым призером турнира серии Major в Стокгольме, прошедшем в ноябре прошлого года. Уступив на первой карте 12:16, К23 совершили камбэк с одинаковым счетом 16:14, взяв верх на двух следующих. Исхаков совершил 56 "киллов" и завершил игру со статистикой 0.96.


Сегодня, 2 февраля, К23 в полуфинале добилась успеха над еще одним представителем Дании - Copengagen Flames (16:9, 16:13). В этой игре наш соотечественник стал одним из лидеров своей команды с рейтингом 1.25.

Финальный матч на турнире с призовым фондом в 68 тысяч долларов состоится завтра, 3 февраля. В нем казахстанский коллектив сыграет с победителем противостояния APEX - Wisla.

Казахстанская команда по CS:GO поставила новый рекорд

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Киберспорт

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