Казахстанская команда добилась прогресса в рейтинге по CS:GO после двух победных турниров подряд

Казахстанская команда K23 добилась прогресса в мировом рейтинге благодаря двум победам на турнирах ESEA Advanced Europе и Thunderpick Bitcoin Series по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играет наш соотечественник Санжар neaLaN Исхаков, а также россияне Богдан xsepower Черников, Давид n0rb3r7 Данилян, Даниил X5G7V Марышев и Петр fame Болышев, поднялся на одну строчку и сейчас располагается на 22-м месте. Помимо этого, победа на двух соревнованиях добавила в копилку К23 47 000 долларов призовых.

На столько же мест в списке поднялся AVANGAR, за который играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан и Кайсар ICY Файзнуров. Они сейчас на 70-й позиции.

Тем временем остальные коллективы из топ-10 остались на своих позициях. Virtus.Pro с Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым - на шестом, Entropiq, за которую играет Виктор Lack1 Болдырев, - на 13-м, а Gambit Абая Hobbit Хасенова - на третьем месте.

Отметим, что лидерство в рейтинге удерживает украинский Natus Vincere, а следом расположился американский Faze clan.

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