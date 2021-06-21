"Хоббит" стал MVP финала против NaVi и помог Gambit выиграть шестой турнир в сезоне по CS:GO

Команда казахстанца Абая Hobbit Хасенова - Gambit Esports стала лучшей на турнире BLAST Premier 2021 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 425 тысяч долларов. Сам киберспортсмен получил звание лучшего игрока финала и помог своей команде выиграть шестое крупное соревнование в году, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе соревнования "гамбиты" одержали уверенные победы над Evil Geniuses и Complexity, а также дважды обыграли Natus Vincere. В финале "рожденные побеждать" были биты со счетом 12:16, 11:16. Главным героем матча и MVP турнира стал Хасенов. В девяти прошедших картах казахстанец показывал стабильную игру с рейтингом не менее 1,11.

Он в третий раз стал лучшим игроком соревнования после EPIC League CIS в 2021 году и DreamHack Open Zowie Winter в 2016 году. При этом команда Абая лидирует в мировом рейтинге, выиграв шесть престижных соревнований с начала года.

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