Фактор Adrena. Казахстанская команда за полгода совершила рывок на 119 позиций в мировом рейтинге по CS:GO

Казахстанская команда К23 за полгода совершила невероятный рывок на 120 мест в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив с тремя нашими соотечественниками - Санжаром neaLaN Исхаковым, Рустемом mou Телеповым и Дауреном AdreN Кыстаубаевым - в марте этого года располагался на 143-й строчке списка, но после серии ярких выступлений на различных турнирах поднялся на 24-ю позицию. Сейчас на счету коллектива 82 очка. В СНГ-регионе К23 занимает высокое седьмое место.

Между тем команда Gambit с Абаем Hobbit Хасеновым по-прежнему удерживает вторую строчку мирового рейтинга. В топ-5 числится еще один известный гранд Virtus.Pro, за который играют казахстанцы Алексей Qikert Голубев и Тимур buster Тулепов.

При этом камбэк казахстанского коллектива случился после подписания контракта с одним из самых известных киберспортсменов страны - Кыстаубаевым. Сам геймер планировал завершить карьеру, но решил вернуться в большой спорт.

Стоит отметить, что в последние три месяца процент побед К23, ранее выступавшей под названием Syman Gaming, достиг 53,3 процента, что на три пункта выше показателей весны 2021 года.

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