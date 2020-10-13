Лучший киберспортсмен Казахстана поделился видео своей игры с новой командой

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Самый успешный киберспортсмен Казахстана Даурен AdreN Кыстаубаев сыграл с новой командой в квалификации к турниру IEM Beijing 2020 по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне он собрал команду под тегом GetGear, в которую пригласил Михаила Dosia Столярова , словака Ладислава Guardian Ковача, шведа Расмуса kreaz Йоханссона и также поляка Карола rallen Радовича.
В квалификации этот коллектив сыграл с новым составом популярной североамериканской команды Cloud9, занимающей 23-е место в мировом рейтинге. На этот раз они выступили под тегом Team Serbia. Игра закончилась со счетом 16:11 в пользу команды Кыстаубаева, однако затем последовал проигрыш от AGF Esport (12:16).
В августе Кыстаубаев покинул российский Virtus.pro. Следом он впервые собрал свою команду, но провалился в отборе к IEM New York Online 2020.
Отметим, что Кыстаубаев - самый известный игрок из Казахстана. Он входит в топ-15 самых упоминаемых киберспортсменов СНГ. За свою карьеру он выступал за команды Virtus.pro, AVANGAR, HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.
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