Команда "нечестного казаха" претендует на второй финал турнира по CS:GO с призовым фондом миллион долларов

Команда казахстанца Алексея Qikert Голубева Outsiders вышла в четвертьфинал турнира IEM Katowice 2023 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом миллион долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой игре бывшие Virtus.Pro уступили Fnatic (12:16, 16:8, 16:19), а затем по очереди обыграли Ninjas in Pyjamas (5:16, 16:12, 16:9), OG (16:7, 16:12), а затем и Complexity Gaming (19:15, 13:16, 16:13).

Таким образом, "медведи" 10 февраля за выход в полуфинал сыграют с украинским Natus Vincere. Победитель противостояния встретится с Heroic.

Чемпион турнира определится 12 февраля в польском городе Катовице.

Напомним, что в ноябре Outsiders сенсационно выиграли IEM Rio Major 2022. Этот успех стал первым для коллектива, а после турнира их победу назвали "нечестной - из-за наличия в составе казаха".

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