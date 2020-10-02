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Кому карантин на пользу? Сколько казахстанские киберспортсмены заработали за время пандемии

В этот период в мире проходили лишь онлайн-турниры.

Кому карантин на пользу? Сколько казахстанские киберспортсмены заработали за время пандемии
Фото:HLTV.org©
Новости спорта Киберспорт
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Пандемия внесла свои веские коррективы в киберспортивный сезон. Однако, несмотря на отсутствие больших турниров, казахстанские спортсмены сумели заработать неплохие призовые. Vesti.kz решили подсчитать их гонорары.

Наиболее успешными стали представители Counter-Strike: Global Offensive. Так, лидерство по заработанным для своих команд деньгам принадлежит Абаю Hobbit Хасенову. За время карантина он сменил Winstrike на Gambit и вместе с одноклубниками заработал 73 000 долларов. При этом на долю его экс-напарников Айдына KrizzeN Турлыбекова и Виктора Lack1 Болдырева приходится 32 000 долларов.




Неплохо провел сезон и Syman Gaming, сменивший название на K23. Коллективу Айдоса kade0 Хайржана, Санжара neaLaN Исхакова и Рустема mou Телепова удалось набрать 34 000 долларов. Гораздо скромнее выступили Virtus.Pro. После ухода Даурена Adren Кыстаубаева клуб заработал лишь на тысячу больше. А всего на счету коллектива Алексея Qikert Голубева и Тимура Buster Тулепова 24 000 долларов. Самые скромные призовые - шесть тысяч долларов - в активе казахстанской команды 100pinggods.



Еще печальнее ситуация выглядит в стане наших коллективов по дисциплине Dota 2. Сильнейшая команда Казахстана Khan заработала лишь восемь тысяч, тогда как Cyberium Seed и Caspium записали на свой счет по пять тысяч. Отдельного внимания заслуживает успех Бекжана b1kA Жандирова и Азамата SamSam Байтасова, которые вместе с немецкой командой Recast Gaming выиграли турнир с призовым фондом 30 000 долларов. Это, пожалуй, самый значимый успех казахстанских дотеров.

"Просто вау!". Казахстанские дотеры помогли аутсайдеру выиграть турнир от ESL в Германии



Особняком стоит новая дисциплина Valorant, в которой наши геймеры также смогли отличиться. Команда Дмитрия dimasick Матвиенко выиграла в соревновании Twitch Rivals: Launch 2 Europe и заработала 12 250 долларов.

Поводом же для гордости стало шествие лучшей команды СНГ по PUBG Mobile - Konina Power. За время карантина клуб заработал около 40 000 долларов.



Отметим, что в ходе расчетов учитывались результаты команды с апреля 2020 года по настоящее время.

 

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Метки:
Киберспорт Konina Power Winstrike Virtus.pro Gambit Хасенов Абай Кыстаубаев Даурен Khan Cyberium Seed

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