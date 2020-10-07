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С детства в киберспорте. Знакомимся с самыми возрастными игроками из Казахстана

Они продолжают выступать на высоком уровне.

С детства в киберспорте. Знакомимся с самыми возрастными игроками из Казахстана
Фото: HLTV.com©
Новости спорта Киберспорт
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Киберспорт - увлечение не только для молодежи. Есть немало примеров, когда игроки уже в зрелом возрасте концентрировались на своих виртуальных сражениях и добивались неплохих результатов. Vesti.kz представляют топ-5 действующих ветеранов киберспорта Казахстана.

Этот список нужно начинать с одного из ключевых представителей. "Отец" местной "контры" 30-летний Даурен Adren Кыстаубаев начал карьеру в 2006 году и добился невероятных успехов в своей дисциплине.

Последней его командой стала Virtus.pro, за которую он выступал до августа 2020 года. Сейчас казахстанец является свободным агентом. С ним ведут переговоры несколько команд, но спортсмен решил взять небольшой перерыв и находится в Алматы.

За свою карьеру он выступал за HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.



В одном ряду с Adren стоит 28-летний Рустем Mou Телепов. Киберспортсмен выступал за HellRaisers, dAT Team и Gambit Gaming. Он был в команде с Кыстаубаевым, победившей на "мажоре" в Кракове. Сейчас геймер играет за казахстанский клуб K23.

Еще одна звезда казахстанского киберспорта - Абай Hobbit Хасенов. Сейчас ему 26 лет и он является ключевым игроком в Gambit. За свою карьеру Хасенов сменил несколько клубов, в числе которых Winstrike, HellRaisers, Tengri и другие.

Наиболее ярким стал успех с Gambit, когда он с вышеуказанными Телеповым и Кыстаубаевым выиграл турнир серии Major.



Чуть менее популярен 28-летний Бектияр Fitch Бакытов. Сейчас он временно приостановил свою карьеру, но планирует вернуться в большой киберспорт. Бакытов играл за K23, Gambit, Tengri и AVANGAR. 

Если в CS:GO наши ветераны до сих пор в деле, то в Dota 2 все иначе. 30-летний Ернар Mantis Уразбаев завершил свою карьеру и стал менеджером команды Khan. В его отсутствие самым "древним" игроком является Дулат Goddam Сейдимомын. Этому парню всего 25 лет, но играть он начал в 2014 году. Дулат выступал за команды Se7en Esports, Empire и Cyberium.



Бонусом в этот список добавим играющего менеджера команды Konina Power по PUBG Mobile 35-летнего Аскара DGR Ахметова. Он "рубился" в различные шутеры на любительском уровне, но успех пришел к нему лишь в 2020 году, когда он создал самую успешную команду Казахстана в мобильных играх. Konina выиграла чемпионаты Европы и СНГ, а также завоевала "бронзу" Мировой лиги.



Так что не нужно стесняться. Играйте в любом возрасте. Кто знает, возможно, именно вы станете следующим героем киберспорта?!

Фото: HLTV(1,2), из архива Сейдимомына (3) и Ахметова (4)

 

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Метки:
Киберспорт Кыстаубаев Даурен Хасенов Абай Konina Power Virtus.pro Winstrike Gambit K-23

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