Завершает карьеру? Стали известны дальнейшие планы лучшего киберспортсмена Казахстана

Самый успешный киберспортсмен Казахстана Даурен AdreN Кыстаубаев
рассматривается несколькими командами по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz
.
Сейчас казахстанец является свободным агентом. По информации источника, близкого к игроку, с ним ведут переговоры несколько команд, в числе которых коллективы из топ-30 мирового рейтинга. Сам Кыстаубаев не торопиться с выбором. Киберспортсмен взял небольшой перерыв и находится в Алматы, но планирует вернуться в большой киберспорт.
Отметим, что Кыстаубаев - самый известный игрок из Казахстана. Он входит в топ-15 самых упоминаемых киберспортсменов СНГ. За свою карьеру он выступал за команды HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом в один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.
Последней командой Даурена стал Virtus.pro, за который он выступал
до августа 2020 года. После ухода из российского коллектива Adren попробовал
собрать свой состав, но он не смог пройти квалификацию на IEM New York Online 2020.
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