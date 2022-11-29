Легендарная команда из Казахстана по CS:GO совершила мегарывок в мировом рейтинге

Легендарная команда из Казахстана AVANGAR добилась невероятного рывка в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Кайсар ICY Файзнуров, Алихан w1nt3r Копжанов, Аман ice Сейткалиев и Жандарбек sorrow Мамырбек, за неделю поднялся на 69 мест и сейчас занимает 105-ю позицию.

К сожалению, остальные коллективы казахстанцев упали в рейтинге. Команда Алексея Qikert Голубева Outsiders занимает второе место, тогда как Cloud9 Абая Hobbit Хасенова откатился на восьмую позицию.

В ноябре AVANGAR провел шесть матчей, из которых выиграл четыре и проиграл две.

Напомним, что AVANGAR существует с 2017 года. В его составе есть команды по популярным дисциплинам - CS:GO и PUBG. В прошлом за коллектив выступали казахстанцы Тимур Тулепов, Алексей Голубев, Даурен Кыстаубаев, россиянин Али Джами и Санжар Кулиев из Узбекистана. В таком составе они добились невероятных успехов в 2019 году.

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