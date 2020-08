Казахстанская команда заняла второе место на турнире по CS:GO

Казахстанская команда Syman Gaming заняла второе место на турнире Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом в 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче она играла с самым прогрессирующим коллективом сезона - Gambit. Встреча завершилась убедительной победой российского клуба со счетом 2:0 (16:6, 16:6). Лучшим в составе Syman Gaming стал россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян с рейтингом 0.96.



Таким образом, казахстанский коллектив заработал 15 000 долларов. Этот результат стал самым успешным за 2020 год. Выше команда поднималась лишь в декабре прошлого года, когда выиграли турнир NEST pro в Китае.Добавим, что недавно Gambit подписал контракт с казахстанцем Абаем Hobbit Хасеновым За Syman Gaming также выступаютбельгиец