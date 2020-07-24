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"Мы упустили большой шанс". Легендарный капитан Gambit объяснил распад команды после исторической победы

В 2017 году команда с казахстанцами стала победителем турнира серии Major.

"Мы упустили большой шанс". Легендарный капитан Gambit объяснил распад команды после исторической победы
Фото:HLTV.org
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Главное действующее лицо исторического для СНГ турнира PGL Major Kraków 2017, капитан команды Gambit Esports Даниил Zeus Тесленко в интервью cybersport.ru вспомнил о том успехе. Также украинский спортсмен назвал главную причину, помешавшую Gambit войти в число мировых грандов.

"Мне кажется, мы все вместе тогда упустили большой шанс. После победы на Major мы могли продолжить трудиться и, возможно, повторить успех. Но мы не нашли общего языка и в результате расстались. Мне обидно, что все вышло именно так. Потому что в итоге я пошел опять в NAVI, там снова началась тяжелая работа, а мне тогда уже было 29 лет. Мне хотелось "снимать сливки" - зарабатывать победы, ведь мы играли очень круто. К тому же мы тогда выбили себе новые контракты с хорошими условиями и зарплатами, потому что в организацию пришел новый инвестор. Но вместо того, чтобы ездить по турнирам и выигрывать их, я отправился в NAVI.


Время прошло, глобальных гадостей мы не делали друг другу, поэтому у нас нормальные отношения со всеми из того состава. Все плохое забывается.
Однако я уверен, что мы могли бы развить успех. Даже после меня она очень сильно смотрелась. Уверен, что все было бы круто", - отметил Тесленко.

Напомним, что в составе Gambit выступали Даурен AdreN Кыстаубаев, Абай Hobbit Хасенов и Рустем mou Телепов, а также россиянин Михаил Dosia Столяров.

Три года с исторического триумфа по CS:GO. Где сейчас играют победители турнира серии Major из Казахстана

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Метки:
Киберспорт Кыстаубаев Даурен Хасенов Абай

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