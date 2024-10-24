Зацепим очки? Резерв "Астаны" получил оценку перед вторым матчем в Лиге конференций

Telegram-канал "Серый Cardinal" оценил шансы "Астаны" в выездном матче Лиги Конференций против валлийского "Нью-Сейнтс", передает Vesti.kz.

Противостояние стартует 23:45 по казахстанскому времени и пройдет в Англии. А в прямом эфире посмотреть игру можно по этой ссылке.

"Астана" сегодня ночью сыграет в "Нью-Сейнтс" вторым составом. Сможет ли она зацепиться за очки предсказать трудно. Однако, будем верить и надеяться на положительный исход. Ведь резерв столичного клуба тоже боеспособная единица, - написал ресурс.

Напомним, что в первом туре общего этапа турнира казахстанский клуб в Алматы обыграл "ТСЦ Бачка-Топола" из Сербии со счетом 1:0.

Также наша команда сыграет с португальским "Витория Гимарайнш", кипрскими "Пафос" и АПОЭЛ, а также английским "Челси". В следующий этап турнира проходят 24-е лучшие команды.