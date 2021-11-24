Выбивали "Кайрат" из еврокубков, были в "МанСити" и "Боруссии". Какие игроки могли бы усилить команду Бердыева

В текущем сезоне еврокубков "Кайрат" встречался c клубами из семи стран. В их рядах есть достаточное количество игроков с истекающими контрактами, способных усилить алматинцев. Корреспондент Vesti.kz попытался представить, кто из них мог бы продолжить карьеру в составе "желто-черных".

Томаш Губочан ("Омония")

Алматинцы имеют положительный опыт приглашения статусных игроков на роль лидеров в раздевалке - Аршавин, Тимощук, Лав успешно вписались в состав и хотя их лучшие годы карьеры были позади, но пользу алматинцам они принесли.

36-летний Губочан стопроцентно удовлетворяет этим требованиям. Экс-игрок "Зенита" и "Олимпика", выступавший также на двух чемпионатах Европы в составе сборной Словакии? может сыграть на всех позициях в обороне. Конечно, есть вопрос - позволят ли его кондиции стабильно выступать на протяжении всего сезона, но очевидно, что пользу словак приносить еще в силах.

В недавнем матче против "Кайрата" он остался на скамейке запасных. В текущем сезоне Губочан 12 раз выходил на поле. Его контракт действует до мая 2022 года.

Кико ("Омония")

28-летний португальский универсал способен закрывать левый фланг целиком. В условиях новой формации Бердыева, роль качественных латералей безусловно повышается. Кико, получающий мало игрового времени в "Омонии", вероятно, мог бы попробовать свои силы в "Кайрате", против которого он не сыграл в Алматы. У экс-игрока юношеской сборной Португалии контракт с кипрским клубом истекает в конце мая 2022 года.

Милан Родич ("Црвена Звезда")

Контракт сербского универсала с "Црвеной Звездой", способного закрыть левый фланг целиком, заканчивается в июне 2022 года. 30-летний Родич, выступавший в свое время за "Зенит", в текущем сезоне провел 25 матчей за "красно-белых". В том числе серб принял участие в разгроме "Кайрата" (5:0), сделав ассист.

Чтобы переманить такого игрока, алматинцам надо будет серьезно постараться.

Марко Гобелич ("Црвена Звезда")

Еще один сербский универсал, способный играть на обоих флангах, по данным Transfermarkt, завершает свои трудовые отношения с "Црвеной Звездой" будущим летом. В текущем сезоне 29-летний латераль провел 15 матчей за белградский клуб. На счету Гобелича ассист в разгромном для "Кайрата" матче квалификации Лиги чемпионов.

Такой футболист безусловно смог бы усилить игру алматинцев.

Годсвей Дьоно ("Маккаби")

Ганский нападающий "Маккаби" ничего не смог сделать в обоих матчах с "Кайратом". В текущем сезоне он не блещет результативностью - всего два гола в 17 матчах. Но это не умаляет класс Дьоно, прошедшего в свое время школу молодежного состава "Манчестер Сити". Контракт 27-летнего африканца с израильским клубом истекает летом 2022 года. Возможно, Казахстан стал бы для него новым, удачным опытом. Ранее ганец также выступал в чемпионатах Швеции, Дании и Германии.

Мирза Мустафич ("Фола")

Люксембургская "Фола" оказалась самым слабым соперником "Кайрата" в текущей еврокампании. Но в составе этого клуба в играх с алматинцами дважды блеснул местный игрок с боснийскими корнями Мирза Мустафич. На его счету два гола в ворота "желто-черных". Воспитанник менхенгладбахской "Боруссии" способен закрыть несколько позиций в центре поля и обладает хорошим ударом, в чем убедился Стас Покатилов.

Его контракт с "Фолой" действует до лета 2022-го.

Жозе Эмбало ("Алашкерт")

Обладатель гражданства Португалии и Гвинеи-Бисау стал злым гением "Кайрата" и героем "Алашкерта". В ответном матче квалификации Лиги Европы Эмбало оформил дубль в ворота алматинцев, после чего "желто-черные" вылетели в Лигу конференций.

Вероятно, казахстанский гранд может предложить 28-летнему нападающему куда более выгодный, по сравнению с армянским клубом, контракт. В его силе и квалификации алматинцы уже имели возможность ознакомиться. Препятствием для перехода в "Кайрат" может стать его тяга к частым переездам. За девять лет португалец сменил 11 клубов, поиграв на родине, а также в чемпионатах Польши, Кипра, Исландии, Румынии и ЮАР.

Напомним, "Кайрату" осталось провести два матча в рамках групповой стадии Лиги конференций. 25 ноября подопечные Курбана Бердыева примут "Базель", а 9 декабря сыграют на выезде с "Базелем". 28 ноября алматинцы в финале Кубка Казахстана встретятся с "Шахтером".

Фото: ФК "Омония"© (1), ФК "Црвена Звезда" (2, 3), armsport.am© (4)