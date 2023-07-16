Вратарь соперника "Тобола" по Лиге конференций не хочет возвращаться в Россию

Вратарь "Ростова" Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую "Хонку", выразил желание заключить постоянный контракт с этой командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако по информации РБ "Спот" на данный момент неясно, сможет ли финский клуб выкупить 27-летнего российского голкипера у "Ростова".

Рудаков присоединился к "Хонке" в январе прошлого года и с тех пор продемонстрировал хорошие результаты. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах и пропустил 19 голов, сохраняя свои ворота недоступными на шесть игр. Оценочная стоимость вратаря, по данным портала Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

Арендный контракт Рудакова с "Хонкой" истекает в декабре текущего года. На данный момент стороны продолжают обсуждать возможность полноценного контракта, и будущее вратаря остается под вопросом.

Отметим, что в матче квалификации Лиги конференций Рудаков сыграл против "Тобола". Российский вратарь пропустил два мяча в Костанае.

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