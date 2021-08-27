Враг АПОЭЛа и плохое воспоминание "Иртыша". Знакомимся с соперником "Кайрата" по группе Лиги конференций

Вечные враги АПОЭЛа, обидчики "Иртыша" и один из самых титулованных клубов Кипра. Знакомимся с одним из соперников алматинского "Кайрата" по групповому раунду Лиги конференций. Подробности - в материале Vesti.kz.

В 1948 году из-за гражданской войны в Кипре члены клуба АПОЭЛ разделились на два лагеря. В результате антагонисты создали свою команду, назвав ее "Омонией". Так появился самый принципиальный соперник АПОЭЛа. Их матчи называют "Дерби вечных врагов". Новоиспеченный коллектив до 1953 года играл в любительской лиге Кипра. Выиграв четыре чемпионата и пять Кубков, команда попала в главный турнир страны.

В 1961 году команда впервые выиграла чемпионский титул. В общей сложности за все время "Омония" 21 раз становилась победителем национального турнира. Также на счету клуба 14 Кубков и 15 Суперкубков страны.

В сезоне-2019/20 "Омония" стала чемпионом Кипра и провела лучший сезон в еврокубках. В Лиге чемпионов команда обыграла армянский "Арарат", польскую "Легию" и сербскую "Црвену Звезду". В раунде плей-офф киприоты проиграли греческому "Олимпиакосу" и впервые в своей истории попали в групповой этап Лиги Европы, где заняли лишь последнее место. В нынешнем сезоне киприоты стартовали со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, где уступили загребскому "Динамо" с общим счетом 0:3. Далее коллектив попал в квалификацию Лиги Европы, где по сумме двух матчей прошел эстонскую "Флору", а в раунде плей-офф уступил бельгийскому "Антверпену". Таким образом, киприоты второй раз в своей истории пробились в групповой этап еврокубков.

Казахстанским болельщикам "Омония" знакома по противостоянию с павлодарским "Иртышом" в квалификации Лиги чемпионов сезона-2003/2004. Тогда дома киприоты сыграли вничью 0:0, а на выезде обыграли чемпиона Казахстана 2:1.

Домашние матчи "Омония" проводит на стадионе "Нео ГСП", вмещающем 28 859 зрителей. Общая трансферная стоимость команды, по данным Transfermarket, составляет 15,9 миллиона евро. Самым дорогим игроком является Ияйи Атимвена (1,5 миллиона евро).

Также по результатам жеребьевки в группу Н с "Омонией" и "Кайратом" попали азербайджанский "Карабах" и швейцарский "Базель". Матчи первого тура пройдут 16 сентября. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за оставшиеся путевки в 1/8 финала.

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