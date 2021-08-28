Возвращение в Карабах, европейский опыт и громкий скандал. Чем интересен соперник "Кайрата" по Лиге конференций

"Кайрат" узнал соперников по групповому этапу Лиги конференций. Одним из них в квартете H стал азербайджанский "Карабах", который достался казахстанскому клубу из второй корзины. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее об этой команде.

"Карабах", основанный в 1951 году и с 1987-го носящий свое нынешнее название, официально представляет город Агдам, где играл до начала Карабахской войны (1992-1994). После захвата города армянскими формированиями этот клуб, названный беженцем до 2009-го, проводил домашние матчи в Баку. Затем перебазировался в Агдамский район, а с 2015-го вернулся в столицу Азербайджана. Вероятно, в скором времени клуб восстановит в Агдаме стадион "Имарат", разрушенный во время первой Карабахской войны.

"Карабах" является восьмикратным чемпионом страны. С 2014 года клуб выиграл семь титулов подряд. Лишь по итогам сезона-2020/21 соперник "Кайрата" уступил трон бакинскому "Нефтчи". Сам "Карабах" финишировал на втором месте, позволив "нефтяникам" с девятью чемпионствами обойти себя по числу побед в национальном первенстве.

Команда из Агдама зарекомендовала себя опытным еврокубковым бойцом. На ее счету 130 матчей в евротурнирах. Азербайджанцы в разное время выбивали из турниров такие клубы, как норвежский "Русенборг", польские "Вислу" и "Легию", нидерландский "Твенте", швейцарский "Янг Бойз", шведский "Гетеборг", греческий ПАОК и датский "Копенгаген".

Также соперник "Кайрата" играл вничью с миланским "Интером" (0:0), французскими "Сент-Этьеном" (1:1) и "Монако" (1:1), а также испанским "Атлетико" (0:0 и 1:1).

Кроме того, в истории азербайджанского клуба имеются противостояния с английскими "Арсеналом", "Челси" и "Тоттенхэмом", итальянской "Ромой", испанскими "Севильей" и "Вильярреалом", а также с немецкими "Боруссией" (Дортмунд) и "Айнтрахтом".

"Карабах" - первый клуб из Азербайджана, пробившийся в групповую стадию Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 агдамцы играли в квартете, где также выступали "Челси", "Рома" и "Атлетико". Здесь они сумели набрать два очка. Помимо этого, азербайджанцы шесть раз выходили в группу Лиги Европы.

В нынешней еврокампании "Карабах" начал выступление со второго раунда квалификации Лиги конференций - поочередно прошли израильский "Ашдод", кипрский АЕЛ Лимасол и шотландский "Абердин".

Из действующих игроков соперника алматинцев стоит отметить знакомых казахстанским болельщикам вратаря Эмиля Балаева и полузащитника Ричарда Алмейду.

Балаев в 2019 году выступал за "Тобол", а натурализованный бразилец, имеющий гражданство Азербайджана, вторую половину сезона-2018 провел в "Астане".

В составе "Карабаха" выступает свыше десятка игроков сборных, большинство из них представляют национальную команду Азербайджана. Но также есть сборники из Черногории и Кабо-Верде.

Помимо них, в клубе имеются легионеры из Бразилии, Колумбии, Франции, Испании и Ганы. По данным Transfermarkt, состав "Карабаха" оценивается в 12 миллионов 280 тысяч евро. Это на девять с лишним миллионов меньше, чем у "Кайрата". Самым дорогим является французский вингер Абделла Зубир - 1 миллион 200 тысяч евро. Черногорец Марко Весович и игрок сборной Азербайджана Гара Гараев стоят по миллиону евро.

Соперник "Кайрата" проводит домашние матчи на стадионе "Азерсун Арена" в Баку. Поединки еврокубков команда играет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, вмещающем 31 тысячу зрителей, или на Олимпийском стадионе в Баку, который рассчитан на 68 тысяч человек.

Осенью прошлого года агдамцы оказались в эпицентре скандала. Пресс-атташе клуба Нурлан Ибрагимов во время обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха призвал в одной из своих соцсетей убивать армян вне зависимости от их пола и возраста. Сотрудник азербайджанского клуба после этого удалил свой пост, но УЕФА пожизненно отстранил Ибрагимова от занятия деятельностью, связанной с футболом. Помимо этого, "Карабах" был оштрафован на 100 тысяч евро, а генпрокуратура Азербайджана возбудила против Ибрагимова дело по статье кодекса об административных правонарушениях. В январе 2021 года он покинул клуб.

Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций

Напомним, наряду с "Карабахом" соперниками "Кайрата" по групповой стадии Лиги конференций стали швейцарский "Базель" и кипрская "Омония". Все команды представляют квартет H. Первые матчи пройдут 16 сентября. Для "Кайрата" это дебютное выступление в основной стадии еврокубкового турнира.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Астана"© (2), ФК "Карабах"© (3)

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