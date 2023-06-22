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Кто виноват? Казахстанские клубы оказались в затруднительном положении перед еврокубком

Кто виноват? Казахстанские клубы оказались в затруднительном положении перед еврокубком
©УЕФА

Казахстанские клубы "Актобе", "Ордабасы" и "Тобол" оказались в затруднительном положении перед Лигой конференций. Из-за плотности графика игр они рискуют потерять очки в национальном чемпионате, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, только "Астана" будет целенаправленно готовиться к еврокубковым матчам, поскольку она провела свои перенесенные игры в чемпионате, чего не скажешь о других командах.

"Участие в Лиге конференций для трех казахстанских клубов чревато потерей очков в чемпионате. Дело в том, что тот же "Актобе" после выездной игры против "Торпедо"/"Сараево" 27 июля, 3 августа сыграет "ответку" дома. Но в промежутке должен совершить вояж в Актау. Теперь Андрею Карповичу придется ломать голову, отправлять туда основной состав или полурезервный. Вряд ли он рискнет сыграть с "Каспием" основной обоймой. Слишком много рисков (дополнительная нагрузка, плюс возможные травмы). В таком же положении "Ордабасы" и "Тобол" (если пройдет "Хонку"). В то же время "Астана" будет полноценно готовиться к решающему противостоянию с тбилисским "Динамо". Свои матчи она уже сыграла. Можно сколько угодно обвинять ПФЛК, но вопросы переноса игр решаются между клубами", - пишет источник.

Также отмечается, что "Актобе" отказали в переносе игры.

"ФК "Каспий" действительно отказал "Актобе" в переносе игры. Актюбинцы хотели сыграть 8 июля, так как играть по календарю 30-го числа им крайне неудобно. Но актаусцы, мягко говоря, не пошли навстречу своим соседям. Если убрать конспирологические версии и политику, отказ "Каспия" может быть обусловлен только одним. Аутсайдер чемпионата рассчитывает взять три очка в игре с соперником, разрывающимся на два фронта. Можно предположить, что Андрей Карпович вряд ли сможет отправить в Актау всех основных игроков, если только его подопечные не решат исход противостояния в Лиге конференции в первой игре.

Что ж, согласиться или отказаться действительно прерогатива "Каспия". Но поступили они, конечно, не по-мужски и не по-соседски", - добавил источник.

Отметим, что "Актобе" встретится во втором раунде квалификации Лиги конференций с победителем пары "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). "Ордабасы" на этой стадии турнира сыграет с варшавской "Легией", а "Тоболу" в первом отборочном раунде ЛК будет противостоять "Хонка" из Финляндии.

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Каспий Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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