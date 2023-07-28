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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Сегодня 08:09 Комментарии Видеообзор матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций ©ФК "Ордабасы" Шымкенсткий "Ордабасы" упустил победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский клуб стартовал в новом сезоне еврокубков встречей с варшавской "Легией" (Польша). Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2. "Ордабасы" вышел вперед на 13 минуте благодаря голу Всеволода Садовского. После перерыва Мамаду Мбодж закрепил успех хозяев. Гости отыграли один мяч на 63 минуте усилиями Томаша Пекгарта. А на 86-й счет сравнял Блаж Крамер. Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа. Поделиться в соц. сетях:













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