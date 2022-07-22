Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций
Комментарии

Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий"

Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий"
©ФК "Астана"

"Астана" потерпела сокрушительное поражение от "Ракува" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Срджан Благоевич не соответствует амбициям столичного клуба и как его решения повлияли на результат. 

Безусловно, тяжело абстрагироваться от обстоятельств, которые предшествовали матчу "Астаны" в Польше, ведь они повлияли на подготовку к столь непростому сопернику. Но класс тренера в том числе демонстрируется в таких стрессовых ситуациях. 

Благоевич - тренер-догматик. Стиль его игры импонирует многим в Казахстане, и в рамках той же КПЛ это работает. Но в срезе четырех прошедших матчей наших команд в Лиге конференций очевидно, что расстояние в уровне еврокубковых игр и внутренних увеличивается с каждым годом. То есть между ранними стадиями квалификации Лиги конференций и КПЛ - уже пропасть.

Более того, у нас не было ни одной казахстанской команды, которая успешно выступала бы в еврокубках в исключительно атакующем, комбинационном стиле. Таким не был ни "Шахтер" Кумыкова, ни "Астана" Стойлова и Бабаяна. Хотя класс и подбор игроков в этих коллективах был в разы выше, чем у нынешней "Астаны". Но эти специалисты понимали, в Европе другой уровень давления, интенсивности, там романтизм не работает. Если ты хочешь добиваться результата с казахстанским клубом в еврокубках, тебе так или иначе придется терпеть, быть рациональным и осторожным. Опять же, недавний пример "Шахтера" при Адиеве - все относительные успехи карагандинцев исходили, прежде всего, от строгой игры в обороне. В то время как Благоевич верит в одну идею и не хочет быть гибким тренером. 

Другая проблема сербского специалиста - кадровые решения. Опять же, тут не все зависит от тренера, влияют и возможности клуба. Но именно Благоевич привел в "Астану" Милошевича и Дарабаева.

При всем уважении, но это игроки, которым уже больше 30 лет, и практически вся их карьера прошла на среднем уровне. Вратарь и центральный полузащитник - это ключевые позиции, и туда Благоевич ставит игроков ментальности "Каспия".

Показательно, что именно они подводят тренера в столь ответственный момент. Да, "Астана" при Благоевиче постепенно превращается в "Каспий". Эту трансформацию скрывал деградирующий уровень КПЛ и класс других игроков - Влута, Томасова, Эбонга. Именно они делают результат "Астане" в чемпионате Казахстана, а конструкция, которую построил Благоевич, рушится при первом же порыве ветра в виде польского "Ракува". 

Еще одна важная составляющая - коммуникация. Опять же, возвращаемся к "Астане" Стойлова. Да, тот коллектив был невероятно зависим от легионеров, но в то же время атмосферу и дух раздевалки там поддерживали местные игроки, такие как Нусербаев. Стойлов понимал, что без местных игроков невозможно построить коллектив с победным менталитетом, важно, чтобы все чувствовали свою причастность к успеху и помогали даже не будучи на поле. 

Благоевич никак не решил конфликт с Исламбеком Куатом, он просто принял одну сторону (в данном случае легионера Манзорро) и не хотел идти на компромиссы. Да, Куат колючий, эмоциональный, не самый простой игрок, но в том числе это и сделало его футболистом уровня сборной.

Вайсс, тот же Стойлов, Адиев, Красножан и другие тренеры находили подход и направляли энергию Куата в правильное русло, а Благоевич просто закрыл дверь. Убрав игрока с лидерскими качествами и не уладив конфликт, Благоевич ослабил свой же коллектив. И это снова проблема роста тренера. Ведь ранее он не взаимодействовал  с игроками со столь высоким эго, амбициями, да, это сложно, но, если ты работаешь в "Астане", недостаточно быть просто тактически подготовленным тренером, важно быть умелым, мудрым менеджером. 

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Ракув"©

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ Астана ФК Лига конференций

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:22
Лига конференций
Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий" Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий"
Сегодня , 15:10
Лига конференций
Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках
Сегодня , 13:31
Лига конференций
От "Астаны" потребовали объяснений за провальный выезд на матч Лиги конференций От "Астаны" потребовали объяснений за провальный выезд на матч Лиги конференций
Сегодня , 12:26
Лига конференций
Выводы по польскому кошмару "Астаны": нежеланный вратарь, запах отставки и бойкот фанатов Выводы по польскому кошмару "Астаны": нежеланный вратарь, запах отставки и бойкот фанатов
Сегодня , 08:05
Лига конференций
Разгром "Астаны". Тренер "Ракува" намерен поставить точку в Казахстане Разгром "Астаны". Тренер "Ракува" намерен поставить точку в Казахстане
Сегодня , 07:40
Лига конференций
Тренер "Астаны" нашел объяснение разгромному поражению в Лиге конференций Тренер "Астаны" нашел объяснение разгромному поражению в Лиге конференций
Сегодня , 07:21
Лига конференций
Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций
Сегодня , 02:54
Лига конференций
"Астану" разгромили в Польше после голевой ошибки вратаря "Астану" разгромили в Польше после голевой ошибки вратаря
Вчера , 23:56
Лига конференций
Тренер "Тобола" сделал признание после победы в Лиге конференций Тренер "Тобола" сделал признание после победы в Лиге конференций
Вчера , 23:07
Лига конференций
УЕФА накажет "Астану"? Известны причины УЕФА накажет "Астану"? Известны причины
Вчера , 22:45
Лига конференций
"Мы проиграли бой, но не войну". Кекер - о "Кайрате" в Лиге конференций, Алыкулове и трансферах "Мы проиграли бой, но не войну". Кекер - о "Кайрате" в Лиге конференций, Алыкулове и трансферах
Вчера , 22:25
Лига конференций
"У них есть игроки экстра-класса". Тренер "Кишварды" - о матче с "Кайратом" в Лиге конференций "У них есть игроки экстра-класса". Тренер "Кишварды" - о матче с "Кайратом" в Лиге конференций
Вчера , 21:55
Лига конференций
"Кайрат" проиграл в Лиге конференций "Кайрат" проиграл в Лиге конференций
Вчера , 21:51
Лига конференций
"Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов "Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 20:42
Лига конференций
"Забили исторический гол, но...". Алиев - о дебюте в Лиге конференций "Забили исторический гол, но...". Алиев - о дебюте в Лиге конференций
Вчера , 20:13
Лига конференций
"Автогол не входил в планы". Тренер "Осиека" - о победе над "Кызыл-Жаром" "Автогол не входил в планы". Тренер "Осиека" - о победе над "Кызыл-Жаром"
Вчера , 19:49
Лига конференций
Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференций Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференций
Вчера , 16:57
Лига конференций
"Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций "Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций
Вчера , 15:31
Лига конференций
"Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана" "Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана"
Вчера , 14:50
Лига конференций
Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос
Вчера , 09:56
Лига конференций
"Астана" лишилась Томасова на первый матч в Лиге конференций "Астана" лишилась Томасова на первый матч в Лиге конференций
Вчера , 08:20
Лига конференций
Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций
Вчера , 00:05
Лига конференций
Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций
20 июля, 23:40
Лига конференций
Соперник "Кайрата" провел тренировку в одном из алматинских дворов Соперник "Кайрата" провел тренировку в одном из алматинских дворов
20 июля, 22:59
Лига конференций
В Польше отреагировали на логистические проблемы "Астаны" В Польше отреагировали на логистические проблемы "Астаны"
20 июля, 22:20
Лига конференций
"Алвеш - это не потеря". Кекер - о старте "Кайрата" в Лиге конференций и молодых игроках "Алвеш - это не потеря". Кекер - о старте "Кайрата" в Лиге конференций и молодых игроках
20 июля, 21:59
Лига конференций
В стане соперника казахстанского клуба высказались о выходе в группу Лиги конференций В стане соперника казахстанского клуба высказались о выходе в группу Лиги конференций
20 июля, 20:59
Лига конференций
Капитан "Кызыл-Жара" обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана Капитан "Кызыл-Жара" обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана
20 июля, 20:39
Лига конференций
Лидер "Тобола" высказался о перспективах в Лиге конференций Лидер "Тобола" высказался о перспективах в Лиге конференций
20 июля, 19:10
Лига конференций
Тренер "Тобола" сделал заявление перед матчем Лиги конференций Тренер "Тобола" сделал заявление перед матчем Лиги конференций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus