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Лига конференций
Вчера 23:20
 

В Европе вспомнили подвиг капитана "Астаны" в Англии

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В Европе вспомнили подвиг капитана "Астаны" в Англии ©ФК "Астана"

Официальный аккаунт Лиги конференций в Instagram показал видео с матча общего этапа "Астаны" против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz.

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Официальный аккаунт Лиги конференций в Instagram показал видео с матча общего этапа "Астаны" против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz.

На нем, капитан клуба Абзал Бейсебеков вынес мяч с линии ворот после атаки соперника.

"Этот вынос мяча из-за линии ворот от Бейсебекова", - пишет аккаунт.

Матч с валлийцами прошел в Англии и завершился победой "Нью-Сейнтса" со счетом 2:0.


Следующий матч в еврокубках "Астана" проведет 7 ноября на выезде с кипрским "Пафосом".

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