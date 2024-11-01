В Европе вспомнили подвиг капитана "Астаны" в Англии

Официальный аккаунт Лиги конференций в Instagram показал видео с матча общего этапа "Астаны" против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz.

На нем, капитан клуба Абзал Бейсебеков вынес мяч с линии ворот после атаки соперника.

"Этот вынос мяча из-за линии ворот от Бейсебекова", - пишет аккаунт.

Матч с валлийцами прошел в Англии и завершился победой "Нью-Сейнтса" со счетом 2:0.

Следующий матч в еврокубках "Астана" проведет 7 ноября на выезде с кипрским "Пафосом".