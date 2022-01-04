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УЕФА отметил достижение "Кайрата" в Лиге конференций

УЕФА отметил достижение "Кайрата" в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Футбольный клуб "Кайрат" стал одним из рекордсменов группового этапа Лиги конференций по отборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сайте УЕФА отмечается, что у алматинцев второй показатель - 71 отбор. Лучшим по этому компоненту игры является австрийский ЛАСК (73), в топ-5 также входят украинская "Заря" (69), кипрский "Анортосис" (64) и нидерландский "Витесс" (63). 

Напомним, "Кайрат" стал последним в квартете H. Подопечные Курбана Бердыева дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения с общей разницей мячей 6-11.

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Метки:
Лига конференций Кайрат ФК

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