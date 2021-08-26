"Удивительно, что еще позволяют играть на "синтетике". Тренер "Маккаби" - о противостоянии с "Шахтером" в ЛК

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Патрик ван Лиувен поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча против карагандинского "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Всегда есть что улучшить на каждой тренировке, в каждой игре, мы все анализируем, - приводит его слова пресс-служба клуба. - Думаю, мы понимаем, что нам нужно многое сделать, чтобы повысить свой уровень. Стараемся делать это организованно, увеличивать темп игры и показывать хороший футбол с хорошими результатами, а не просто играть".

Он также высказался о том, что первая игра проходила на "синтетике": "Я думаю, что качество синтетической травы на сегодня лучше, чем было раньше, но все же она другая, так как сказывается на движении мяча. Удивительно, что в Европе все еще позволяют играть на искусственном поле".

О стиле игры специалист сказал следующее: "Стиль игры, который я хочу привить команде, периодически проявлялся во время последних матчей. Я хочу не просто играть длинными мячами, но и играть в футбол, который сочетает в себе движение мяча. Игроки должны знать, когда двигать мяч вперед, а когда подождать перед атакой".

О составе и усилении: "Прошлый сезон научил меня, что нам нужно как минимум 24 игрока, включая вратарей, для выступления в еврокубках. Это облегчает работу тренера. Наша цель - иметь в составе 24 игрока, учитывая влияние коронавируса. Хорошее сочетание, когда есть в распоряжении молодые и опытные игроки.

Трансферное окно еще не закрыто, поэтому у нас есть время, чтобы подписать новых игроков. Я не стану называть имена, но, конечно, за каждым качественным израильским футболистом всегда интересно следить".

Напомним, что в первой игре "Шахтер" уступил со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 26 августа в Израиле. Начало - в 23:30 по времени Нур-Султана.

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