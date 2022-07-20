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Участник еврокубков от Казахстана обнародовал заявку на матчи Лиги конференций

Участник еврокубков от Казахстана обнародовал заявку на матчи Лиги конференций
©ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" обнародовал заявку на матчи с хорватским "Осиеком" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Вратари 

№ 1 Владимир Логиновский
№ 32 Вадим Петров
№ 41 Мирослав Лобанцев

Защитники

№ 2 Альдаир Адилов
№ 3 Олег Мурачев
№ 4 Марк Гурман
№ 5 Валерий Каршакевич
№ 15 Дмитрий Шмидт
№ 33 Матео Мужек
№ 94 Виктор Зябко

Полузащитники

№ 6 Рафаиль Оспанов
№ 8 Юрий Бушман
№ 10 Павел Яковлев
№ 11 Еркин Тапалов
№ 12 Мусса Коне
№ 18 Сергей Тихоновский
№ 19 Пабло Подио
№ 22 Георгий Иваниадзе
№ 28 Дарко Зорич
№ 77 Евгений Козлов
№ 88 Жиан дос Сантос

Нападающие

№ 7 Тимур Мульдинов
№ 9 Элгуджа Лобджанидзе

Главный тренер - Али Алиев

Напомним, что первый матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.

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Метки:
Лига конференций Кызыл-Жар СК

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