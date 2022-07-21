"У них есть игроки экстра-класса". Тренер "Кишварды" - о матче с "Кайратом" в Лиге конференций

Главный тренер венгерской "Кишварды" Ласло Торок высказался о прошедшем матче с "Кайратом" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Алматы хозяева поля проиграли со счетом 0:1, а специалист выделил некоторых исполнителей соперников.

"Сначала было много ошибок, потерь. Но нам помогла пауза в первом тайме на водопой. После этого мы сказали ребятам, что они должны поверить в свои силы. "Кайрат" очень хорошая команда, тактически подготовленная, насколько я знаю, они впервые проиграли при новом тренере. Во втором тайме мы более концентрированно выглядели и имели преимущество.

Лидеры "Кайрата"? Мы внимательно изучали всех игроков. У "Кайрата" есть игроки экстра-класса, и одна из первых целей была обезвредить именно лидеров. В частности, нам удалось обезвредить Канте. Да, у "Кайрата" есть молодые игроки, но они выступают в сборной Казахстана. Кроме того, у нас тоже выходили молодые игроки.

Мы рады победе, но не надо забывать, что противостояние состоит из двух матчей", - заявил венгерский специалист.

Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии. Если "Кайрат" по итогам двух матчей окажется сильнее "Кишварды", на стадии третьего раунда квалификации ЛК алматинцы сыграют с победителем пары "Молде"/"Эльфсборг".

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