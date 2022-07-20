Тренер "Тобола" сделал заявление перед матчем Лиги конференций

Главный тренер "Тобола" Милан Миланович высказался перед первым матчем квалификации Лиги конференций против "Линкольна" из Гибралтара, сообщает пресс-служба костанайского клуба.

"Завтра мы сыграем с чемпионом Гибралтара "Линкольном". У нашего соперника есть профессиональные и опытные игроки, которые играют в футбол на международном уровне. Все они защищают честь сборной Гибралтара. Но мы верим в свои силы. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап конференции лиги", - сказал Миланович.

Напомним, "Тобол" начал путь с Лиги чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступил венгерскому "Ференцварошу" с общим счетом 1:5 и вылетел в Лигу конференций.

Первый матч с "Линкольном" состоится 21 июля в Тоболе, а ответная игра - через неделю на поле соперника.