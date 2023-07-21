Тренер "Тобола" прокомментировал выход на "Базель" в Лиге конференций

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал исход ответного матча квалификации Лиги конференций с финской "Хонкой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Финляндии закончилась со счетом 0:0. "Тобол" по сумме двух матчей (победа в первой игре - 2:1) вышел во второй раунд турнира, где сыграет со швейцарским "Базелем".

"Ну, что сказать... Вчера, когда я увидел, на каком поле мы будем играть, я знал, что адаптация будет очень тяжелой. Так и было. Много ошибок в передачах, ошибки при игре в пас, ошибки в выборе решения... Но все равно, слава богу, прошли дальше. И это самое главное. Спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Это была очень тяжелая игра.

Кто думает, что "Хонка" - простая команда, вообще ошибается. У "Хонки" есть двенадцать легионеров - из Колумбии, из Бразилии, из Германии, из России... Поэтому, знаете, когда вы играете в Европе - это очень хорошо. Еще раз спасибо моим ребятам. В остальном, может быть, нам сегодня не хватило уверенности. Но были стопроцентные моменты у Чеснокова. У соперника тоже было пару моментов, полумоментов.

Но для меня, как я уже сказал, сюрприз был, что мы играли на этом поле. И еще - мне нужно это сказать - гостеприимство хозяев было не такое, как мы оказывали гостеприимство "Хонке". Вчера сначала на поле не было мячей, потом дали мячи, которых не будет на игре. Я должен это сказать, чтобы знали, за что бьется моя команда и футбольный клуб "Тобол". Но, слава богу, выиграли. Этот проход дальше - для наших болельщиков. А потом я ожидаю максимальную поддержку против "Базеля". Сегодня у каждого можно выигрывать. Прошли дальше - отлично, но эйфории не будет: у нас уже через три дня следующая игра, нам нужны очки в чемпионате, поэтому готовимся к ней", - заявил Чурчич.