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Новости спорта Футбол Лига конференций
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Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций

Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций
©ФК "Кишварда"

Главный тренер венгерской "Кишварды" Ласло Торок высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это уже не тот мир, где казахстанскую команду можно одолеть взмахом руки, наша подготовка к "Кайрату" была очень серьезной, мы сосредоточились на этом матче три или четыре недели. Нам, возможно, было легче, чем нашему сопернику, поскольку "Кайрат" в последние недели играл в чемпионате и ​​Кубке, поэтому у нас есть больше информации о них в профессиональном плане, чем, возможно, они о нас. Сотрудники штаба подготовили профили всех игроков соперника, которые были переданы нашим футболистам индивидуально, но мы также проанализировали их на командном уровне, и тренировочные упражнения тоже были посвящены "Кайрату". Хотя состав соперника немного изменился по сравнению с прошлым чемпионатом, у него по-прежнему есть очень хорошие игроки. Результат последних шести игр также обращает на себя внимание, и нам также придется столкнуться с тем, что нас будут атаковать практически в каждой точке поля", - цитирует Торока сайт клуба.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Кайрат" - "Кишварда" пройдет 21 июля в Алматы, начало встречи - в 20:00. Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.  

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Метки:
Лига конференций Кайрат ФК

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