Тренер "Ордабасы" сделал громкое заявление на матч Лиги конференций против "Легии"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал предстоящий матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против польской "Легии", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкенткого клуба.

"Будет очень интересный матч. Я уже анонсировал свои впечатления. Два клуба-лидера своих чемпионатов на данный момент. Тем не менее, команды абсолютно разные, по стилю, классу, игровой философии. Мы в любом случае понимаем важность этого матча и не хотим быть просто участниками игры. Сделаем все возможное, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Конференций.

Самое главное, чтобы мы не были трусливы в своих действиях и играли как минимум инициативно. Насколько нам это удастся и насколько нам позволит это соперник покажет матч. Я не хотел бы говорить какие-то лозунги. У нас, как и в составе соперника, есть игроки с колоссальным опытом в еврокубках. Все зависит от того, в каком состоянии подойдут обе команды к игре. Мы готовимся и надеюсь, что мы сможем сыграть свой лучший матч", - сказал специалист.