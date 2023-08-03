Тренер "Ордабасы" сделал дерзкое заявление перед решающим матчем еврокубков

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал предстоящий ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против варшавской "Легии", передает KazFootball.kz. Он выразил уверенность, что все зависит от его команды.

Встреча пройдет сегодня, в ночь с 3 на 4 августа, в Варшаве и начнется в 01:00 по времени Астаны. Первый матч прошел в Шымкенте и завершился со счетом 2:2.

"Можно сказать, что первый матч был для нас сложным. Тем не менее, сегодня нас ждет еще более важный матч. "Легия" играет на своем поле, чувствуя поддержку болельщиков.

Первая игра определила, какая именно команда "Легия". Теперь информация о противнике в наших руках более конкретна.

С большим уважением относимся к "Легии". Но думаю, что в первой игре мы смогли показать свою силу, свою страсть к победе. То же самое будет и в ответной игре. Все зависит от нас. Поэтому мы верим в свои силы. Я не хочу говорить, какие у нас есть шансы пройти в следующий этап, но очевидно, что все в наших руках", - сказал Седнев.

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