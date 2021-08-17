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Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление

Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Кайрат" в летнее трансферное окно предпринял усиление. Корреспондент Vesti.kz, подводя промежуточные итоги, разбирается, как подписание новых игроков помогло алматинцам.

Напомним, состав чемпиона Казахстана пополнили: Жоао Пауло, Маки Баньяк, Ян Вороговский и Рикарду Алвеш.

По меркам КПЛ, это очень неплохие трансферы. Баньяк до перехода в "Кайрат" играл за белградский "Партизан", Жоао был лидером "Ордабасы" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана предыдущего сезона, Вороговский на протяжении двух лет играл в Бельгии за "Беерсхот", а последним клубом Алвеша перед переходом в алматинский клуб были самарские "Крылья Советов".

Впрочем, это усиление сработало лишь отчасти. Жоао, фееривший в шымкентском клубе за "Кайрат" провел две встречи в Кубке Казахстана, против "Жетысу" (1:0) и "Каспия" (0:2). В игре с актаусцами он получил травму и до сих пор не может помочь команде.

Пока весьма неубедителен Вороговский, который никак не может набрать потерянную форму. Да, в старании ему не откажешь, но пока не видно того Яна, который приезжал в сборную из "Беерхоста" и просто все выжигал на своем фланге. Сейчас в семи матчах за клуб казахстанский универсал сделал два ассиста.

Пять игр за "Кайрат" провел Алвеш. Но все они были неполными. Португальский атакующий полузащитник начинал с первых минут матчи Кубка Казахстана против "Турана" (0:1) и "Каспия" (4:2), после этого, уходя на замену, появлялся на поле, выходя со скамейки запасных в еврокубковых встречах против "Црвены Звезды" (0:5) и дважды "Алашкерта" (0:0 и 2:3). Результативными действиями 28-летний легионер пока не отметился.

Единственный, кто удачно влился в обойму, - это Баньяк. Камерунец принял участие в четырех встречах и в целом оставил о себе приятное впечатление. Дважды этот защитник выходил на поле в матчах Кубка Казахстана и провел по одной игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В алматинском поединке с "Црвеной Звездой" Баньяк принес победу "Кайрату" - 2:1, а в гостевом матче с "Алашкертом" (2:3) камерунский защитник отметился ассистом.

Безусловно, если бы не ОРВИ, из-за которой он пропустил несколько матчей, Баньяк принес бы еще больше пользы команде.

Напомним, "Кайрат" в последнем туре групповой стадии Кубка Казахстана сумел обеспечить себе выход в плей-офф. А в ближайший четверг алматинцы сыграют на выезде первый поединок раунда плей-офф Лиги конференций. Соперником "желто-черных" будет "Фола" из Люксембурга. Ответная игра пройдет 26 августа в Алматы.

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Кубок РК по футболу Пауло Жоао

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