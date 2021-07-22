"Кайрат" ведет подготовку к матчу четвертого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю". Своими ожиданиями от предстоящей встречи поделился нападающий алматинского клуба Исмаил Бекболат, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В нынешнем сезоне в рамках основной стадии Лиги конференций Бекболат провел три матча и отметился одним голом.
"Как оценю сезон для себя? Хороший сезон, первый год, когда я в основе, я чувствую себя хорошо, получил шанс, добрался до сборной Казахстана.
В команде отличная атмосфера, завтра мы намерены добиться положительного результата. Почему у меня выше эффективность при выходах на замену? Соперник уже уставший, я выхожу свежий, возможно, это влияет", - заявил игрок алматинского клуба.
Матч "Кайрат" - "Мьельбю" состоится 26 ноября в Алматы. Встреча начнётся в 20:30 по местному времени.
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