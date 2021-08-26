"Сюрпризов не будет". Эксперт - об ответных матчах клубов КПЛ в Лиге конференций

"Кайрат" не испытает проблем в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций с "Фолой", а "Шахтеру" будет непросто в поединке с "Маккаби", считает казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он привел дополнительный, мотивирующий фактор для алматинцев.

"Я уже говорил, что "Кайрат" еще в первом матче решил вопрос выхода в групповую стадию Лиги конференций. Я думаю, что дома в плане результата никаких неожиданностей или сюрпризов не будет. Тем более на капитанский мостик пришел новый тренер.

Это первая игра для Курбана Бердыева после назначения. Думаю, что футболисты "Кайрата" постараются в прошедший день рождения преподнести ему подарок в виде хорошей игры. Сомнений нет в том, что "Кайрат" обыграет соперника и выйдет в группу.

Что касается "Шахтера", то однозначно фаворитом является Маккаби". В прошедшей игре "горняки" в основном сидели в обороне и даже особо не контратаковали. Все голы были забиты за несколько минут.

В ответной игре израильтяне будут более ответственно действовать, поскольку понимают, что "Шахтер" может пойти ва-банк и попытается отыграться.

Надо понимать, что израильтяне неплохо действовали в Нур-Султане. Видно, что у этой команды есть внутренний стержень, когда требуется, могут прибавить. Наверное, у "Шахтера" мало шансов. Первый матч все показал - израильтяне цепко играют в обороне, а когда надо забить, сделали это", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, "Кайрат" в первом матче разгромил на выезде "Фолу" со счетом 4:1, а "Шахтер" уступил "Маккаби" с минимальной разницей - 1:2.

Ответный поединок алматинцев начнется в 20:00. Матч карагандинцев в Тель-Авиве стартует в 23:30 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!