Стало известно, сколько денег выделили "Ордабасы" для участия в Лиге конференций

Стало известно, сколько денег выделили шымкентскому "Ордабасы" для участия в Лиге конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Казахстанский клуб начнет путь в еврокубках со второго квалификационного раунда противостоянием с польской "Легией". Первый матч состоится 27 июля в Шымкенте, а ответная игра - 3 августа в Варшаве.



По информации источника, для участия "Ордабасы" в Лиге конференций Управление физической культуры и спорта Шымкента дополнительно выделило из бюджета один миллиард 250 миллионов тенге.

Ранее клубу на эти же цели выделили один миллиард 71 миллион тенге. Таким образом, общая сумма дополнительного финансирования "Ордабасы" для участия в еврокубках в 2023 году составила два миллиарда 321 миллион тенге.

Отмечается, что для футбольных команд "Актобе" и "Тобол", которые также участвующих в этом году в Лиге конференций, дополнительного финансирования выделено не было.