Стало известно о решении по домашнему стадиону "Актобе" в еврокубках

"Актобе" сможет принимать домашние матчи Лиги конференций на родном Центральном стадионе имени Кобланды батыра, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что стадион прошел сертификацию для проведения игр группового этапа. Таким образом, болельщики "красно-белых" смогут увидеть еврокубковые матчи на своем стадионе.

А вот в случае выхода из группы, клубу наверняка придется искать замену "Центральному". В этому случае актюбинцы, скорее всего, будут играть на "Астана Арене".

Напомним, стадион в Актобе мог не получить допуск до матчей ЛК из-за аварийного состояния сектора на одной из трибун, а также других мелких недочетов. Однако клуб приложил все усилия для того, чтобы фанаты увидели еврокубки собственными глазами.

"Актобе" начнет путь в еврокубке со второго квалификационного раунда. Первый матч пройдет 27 июля, а ответный - 3 августа. Ранее "красно-белые" узнали потенциальных соперников в ЛК.

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