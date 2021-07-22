После победы над шведским "Мьельбю" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Жора Арутюнян высказался о своем будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы победили в прошедшей встрече со счетом 1:0 благодаря голу защитнику сборной Казахстана Еркина Тапалова.

"Будут ли мои шансы выше стать окончательно главным тренером "Кайрата" в случае выхода плей-офф ЛК? Давайте мы сначала проведем две оставшиеся игры. Нам изначально сказали, что будет разговор о будущем после "Твенте". Конечно, хочется остаться главным тренером, но мы готовы принять ту роль в которой мы будем полезны для клуба", - заявил Арутюнян.

Для алматинцев это первая победа в общем этапе Лиги конференций и в целом, первая победа в основных стадиях еврокубков в истории. В предыдущих турах они дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а дома крупно уступили "Панатинаикосу" (1:5).

После этого матча "Мьельбю" с семью очками продолжает занимать девятое место в общей таблице Лиги конференций, а "Кайрат", набрав пять баллов, поднялся на данный момент на 15-ю строчку.

Следующие две игры в Лиге конференций "Кайрат" проведёт с румынским "Университатя Крайова" (10 декабря, дома) и нидерландским "Твенте" (17 декабря, на выезде).

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