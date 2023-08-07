Стали известны соперники "Актобе" и "Тобола" за выход в группу Лиги конференций

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА-2023/2024. По ее итогам казахстанские клубы узнали своих следующих соперников, сообщают Vesti.kz.
Так, победитель пары "Сепси" (Румыния) - "Актобе" (Казахстан) встретится с победителем противостояния "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения).
Победитель пары "Тобол" (Казахстан) - "Дерри Сити" (Ирландия) сыграет с победителем противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).
Матчи раунда плей-офф Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа.
Игры третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Тобол" - "Дерри Сити" и "Сепси" - "Актобе" намечены на 10 и 17 августа.
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