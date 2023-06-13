Стали известны потенциальные соперники "Актобе" и "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций

21 июня состоится жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

как отмечает KazFootball.kz обладатель Кубка - "Ордабасы" и серебряный призер - "Актобе" возьмут старт со второго квалификационного раунда и будут в числе "несеянных" команд.

На сегодняшний день определились все потенциальные соперники "Ордабасы" и "Актобе". В случае прохода "Тоболом" первого этапа, эти же команды также будут потенциальными соперниками костанайцев:

- "Брюгге" (Бельгия);

- "Базель" (Швейцария);

- "Гент" (Бельгия);

- "Фенербахче" (Турция);

- ЧФР (Румыния);

- "Митьюланнд" (Дания);

- ПАОК (Греция);

- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

- "Виктория" (Пльзень, Чехия);

- "Буде-Глимт" (Норвегия);

- "Лех" (Познань, Польша);

- "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль);

- "Юргорден" (Швеция);

- АПОЭЛ (Никосия, Кипр);

- "Бешикташ" (Турция);

- ЦСКА (София, Болгария);

- "Твенте" (Нидерланды);

- "Риека" (Хорватия);

- "Витория" (Гимарайнш, Португалия);

- ФКСБ (Румыния);

- "Легия" (Польша);

- "Русенборг" (Польша);

- "Спартак" (Трнава, Словакия);

- АЕК (Ларнака, Кипр);

- "Омония" (Никосия, Кипр);

- "Ф91 Дюделанж" (Люксембург)*;

- "Рига" (Латвия)*;

- "Марибор" (Словения)*;

- "КуПС" (Финляндия);

- "Шкендия" (Северная Македония)*;

- "Нефтчи" (Азербайджан);

- "Линфилд" (Северная Ирландия)*;

- "Вадуц" (Лихтенштейн)*;

- ДАК 1904 (Словакия)*;

- "Дандолк" (Ирландия)*;

- "Осиек" (Хорватия);

- "Пюник" (Армения)*;

- "Алашкерт" (Армения)*;

- "Сутьеска" (Черногория)*;

- "Хиберниан" (Шотландия);

- "Шкупи" (Северная Македония)*;

- "Арис" (Греция);

- "Сараево" (Босния и Герцеговина)*.

- "Аустрия" (Австрия);

- РВШ (Латвия)*.

* - клубам необходимо пройти первый квалификационный раунд.