Стали известны потенциальные соперники "Актобе" и "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций

21 июня состоится жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
как отмечает KazFootball.kz обладатель Кубка - "Ордабасы" и серебряный призер - "Актобе" возьмут старт со второго квалификационного раунда и будут в числе "несеянных" команд.
На сегодняшний день определились все потенциальные соперники "Ордабасы" и "Актобе". В случае прохода "Тоболом" первого этапа, эти же команды также будут потенциальными соперниками костанайцев:
- "Брюгге" (Бельгия);
- "Базель" (Швейцария);
- "Гент" (Бельгия);
- "Фенербахче" (Турция);
- ЧФР (Румыния);
- "Митьюланнд" (Дания);
- ПАОК (Греция);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Лех" (Познань, Польша);
- "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль);
- "Юргорден" (Швеция);
- АПОЭЛ (Никосия, Кипр);
- "Бешикташ" (Турция);
- ЦСКА (София, Болгария);
- "Твенте" (Нидерланды);
- "Риека" (Хорватия);
- "Витория" (Гимарайнш, Португалия);
- ФКСБ (Румыния);
- "Легия" (Польша);
- "Русенборг" (Польша);
- "Спартак" (Трнава, Словакия);
- АЕК (Ларнака, Кипр);
- "Омония" (Никосия, Кипр);
- "Ф91 Дюделанж" (Люксембург)*;
- "Рига" (Латвия)*;
- "Марибор" (Словения)*;
- "КуПС" (Финляндия);
- "Шкендия" (Северная Македония)*;
- "Нефтчи" (Азербайджан);
- "Линфилд" (Северная Ирландия)*;
- "Вадуц" (Лихтенштейн)*;
- ДАК 1904 (Словакия)*;
- "Дандолк" (Ирландия)*;
- "Осиек" (Хорватия);
- "Пюник" (Армения)*;
- "Алашкерт" (Армения)*;
- "Сутьеска" (Черногория)*;
- "Хиберниан" (Шотландия);
- "Шкупи" (Северная Македония)*;
- "Арис" (Греция);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина)*.
- "Аустрия" (Австрия);
- РВШ (Латвия)*.
* - клубам необходимо пройти первый квалификационный раунд.
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