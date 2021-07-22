"Аталанта" вписала своё имя в историю итальянского футбола, совершив невероятный камбэк в матче Лиги конференций против "Бораца", сообщают Vesti.kz.

Клуб из Бергамо проявил характер в, казалось бы, безнадёжной ситуации. Уступая со счётом 0:2 вплоть до 86-й минуты, команда Маурицио Сарри сумела перевернуть ход встречи и вырвать победу - 3:2.

Развязка получилась по-настоящему драматичной: бергамаски забили трижды за заключительные минуты матча. Сначала отличился Крстович (86-я минута), затем счёт сравнял Колашинац (90-я), а уже в компенсированное время он же оформил победный гол (90+3).

Как сообщает статистическая платформа Opta, "Аталанта" стала первой итальянской командой в истории еврокубков, которой удалось выиграть матч после отставания в два мяча, забив все три гола начиная с 86-й минуты.

В предыдущем туре "Аталанта" сыграла дома с "Кайратом" вничью (1:1), сумев избежать поражения. Алматинцы же накануне порадовали болельщиков историческим достижением: на своём поле они обыграли шведский "Мьельбю" (1:0) и впервые победили на общем этапе еврокубков.

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