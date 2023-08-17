Где смотреть прямую трансляцию матча "Дерри Сити" - "Тобол" в Лиге конференций

В ночь с 17 на 18 августа костанайский "Тобол" сыграет с ирландским "Дерри Сити" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в в Дублине (Ирландия) и начнется в 00:35 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет Qazaqstan. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazaqstan

Первый матч команд прошел в Костанае и завершился победой казахстанского клуба со счетом 1:0.