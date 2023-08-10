Прямая трансляция матча "Сепси" - "Актобе" в Лиге конференций

Сегодня, 10 августа, "Актобе" проведет первый матч с румынским "Сепси" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Сфынту-Георге и начнется в 23:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане.

Победитель противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

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