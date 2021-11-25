Прощальный матч Вагнера. "Кайрат" объявил состав на игру против "Базеля" в Лиге конференций

Алматинский "Кайрат" определился с составом на матч пятого тура группового этапа Лиги конференций со швейцарским "Базелем", сообщает корреспондент Vesti.kz.
С первых минут на поле выйдет Вагнер Лав, для которого этот матч станет прощальным в составе "Кайрата". Встреча пройдет в Алматы и начнется в 21:30.
"Кайрат": Стас Покатилов (В) (К) – Нуралы Алип, Денис Поляков, Маки Баньяк – Яцек Гуральский, Рикарду Алвеш, Ян Вороговский, Дино Миканович – Вагнер Лав, Жоао Пауло, Хосе Канте;
Резерв: Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер, Камо Оганесян – Айбол Абикен, Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Гулжигит Алыкулов, Еркебулан Сейдахмет – Артур Шушеначев;
"Базель": Хайнц Линднер (В) – Томаш Тавареш, Анди Пельмар, Фабиан Фрай, Михаэль Ланг – Пайтим Касами, Ваутер Бюргер, Валентин Штокер, Лиам Миллар, Дэн Ндой – Артур Кабрал;
Резерв: Джордже Николич (В), Феликс Гебхардт (В) – Эрай Джемерт, Нассер Джига, Серхио Лопес, Рауль Петретта – Таулянт Джака, Жорди Кинтилья, Дариан Маль, Матиас Паласиос, Эдош Жегрова – Жоэлсон Фернандеш;