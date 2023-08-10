"Проблем с логистикой не возникло". Карпович - о Самородове и матче в Лиге конференций

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович высказался о предстоящем матче против румынского "Сепси" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча команд пройдет сегодня, 10 августа, в Сфынту-Георге и начнется в 23:00 по времени Астаны. Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане.

"В первую очередь нас ждет интересное противостояние из двух матчей. По сопернику достаточно информации. Скажем так, есть свои плюсы и минусы. Посмотрели несколько матчей, проанализировали, есть представление, как играет наш соперник. Со своей стороны я думаю, что мы готовы, сейчас находимся в хорошем состоянии после важной домашней победы в чемпионате. Уважаем соперника, но я думаю, что мы сюда приехали не просто так, а за положительным результатом, и постараемся сделать все возможное, чтобы этот результат получить.

К счастью, ребята выздоровели и вернулись в общую группу, это Арман Кенесов и Лука Гадрани. После дисквалификации в чемпионате Максим Самородов тоже в обойме. Поэтому я думаю, что команда готова. Как матч сложится, покажет игра. Никаких проблем сейчас у нас с логистикой не возникло, хорошо добрались, вовремя отдохнули. Теперь ждем игру", - приводит его слова KazFootball.kz.

Победитель противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

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